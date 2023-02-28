Песня Shaman «Я русский» пройдет проверку на экстремизм

С просьбой провести такую операция в полицию Тульской области обратился некий неизвестный гражданин России.

Песня певца Шамана "Я русский" стала в России очень популярной. Но Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области недавно обратилось к артисту с вопросами.

Как оказалось, некий гражданин обратился в органы с заявлением, в котором утверждает: звучащая на радио и в телеэфире песня якобы экстремистская, и разжигает в России межнациональную рознь, сообщает Рrozvezd.

Спасибо незнакомцу за внимание к моему творчеству, который нашел экстремизм в строчках, полных любви к стране, где жили мои предки, где я живу и хочу, чтобы жили мои внуки. Мою песню «Я русский» знают, любят, поют представители самых разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого, кто говорит и думает на русском языке, утверждение «Я — русский» означает принадлежность к общей истории, великой культуре. Означает духовное родство с миллионами сограждан, считающих Россию своей Родиной, - написал певец в пояснительной записке по факту проверки.

Шаман также добавил, что хит «Я русский» прошла необходимые проверки. Именно она прозвучала в эфире Первого канала в новогоднюю ночь — вслед за праздничным обращением президента РФ Владимира Путина.