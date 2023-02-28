«Злые русские хакеры» провели успешный взлом кадровой базы «Азова»

Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на портале «НемеZида» почти 6 тыс. файлов, взятых из взломанных компьютеров кадровой службы "Азова".

Информация предоставлена РИА Новости. Списки с участниками военных операций, проведенных в разное время существования группы "Азов", были выложены в общий доступ.

Так же к ним прилагались личные дела солдат, полученные награды, послужные списки, военные приказы, перечень нарушений солдат националистического полка.

Хакеры заверили, что проведут новые расследования, опираясь на полученные данные.

Ранее "Злые русские хакеры" размещали информацию об офицерах НАТО, действующих против России, опубликовали данные по 1,5 тысяч сотрудников службы украинской внешней разведки, включая тех, кто работает под прикрытием в 20 с лишним странах.