Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолёты
2023-02-28 11:23
28 февраля правительство Санкт-Петербурга в официальном Tg-канале сообщило, что аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самоёлты.
Согласно заявлению правительства Санкт-Петербурга, в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов.
Отмечается, что аэропорт и все его службы работают в штатном режиме.
Ранее российское интернет-издание Baza заявило, что из-за неопознанного летающего объекта в небе над Санкт-Петербургом введён план «Ковёр», подняты истребители.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Антон Райт
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