Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолёты

Энн Хэтэуэй только что вышла на Красную дорожку в полностью прозрачном платье

Энн Хэтэуэй одарила Берлинский кинофестиваль одним из самых ярких образов на красной ковровой дорожке этого вечера, когда она вышла на премьеру фильма "Она пришла ко мне" в черном прозрачном сетчатом платье от Valentino.

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