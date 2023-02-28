Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолёты

2023-02-28 11:23

28 февраля правительство Санкт-Петербурга в официальном Tg-канале сообщило, что аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самоёлты.

Согласно заявлению правительства Санкт-Петербурга, в аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов.

Отмечается, что аэропорт и все его службы работают в штатном режиме.

Ранее российское интернет-издание Baza заявило, что из-за неопознанного летающего объекта в небе над Санкт-Петербургом введён план «Ковёр», подняты истребители.

Опубликовано: Диана Мудреченко