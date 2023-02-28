Энн Хэтэуэй только что вышла на Красную дорожку в полностью прозрачном платье

Энн Хэтэуэй одарила Берлинский кинофестиваль одним из самых ярких образов на красной ковровой дорожке этого вечера, когда она вышла на премьеру фильма "Она пришла ко мне" в черном прозрачном сетчатом платье от Valentino.

40-летняя актриса также надела черные перчатки длиной до оперы, а ее волосы были элегантно уложены наверх.

Этот образ - последний в очень сильном показе Хэтэуэй на красной ковровой дорожке. Это также связано с тем, что актриса обрела больше мира с собой и перестала позволять мнениям других унижать ее.

Хэтэуэй, которая была показана в выпуске журнала ELLE “Женщины в Голливуде” этой осенью, рассказала во время мероприятия журнала в Лос-Анджелесе, посвященного ей и ее коллегам-лауреатам, о том, как на нее повлияла "ненависть" прошлого.