РИАН: аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь работает, ограничения воздушного пространства сняты

Эту информацию сообщил новостному агентству «РИА Новости» неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме после непредвиденной обстановки, вызванной появлением в небе над Санкт-Петербургом неопознанного летающего объекта. По этой причине все рейсы были задержаны, а воздушные суда, которые направлялись в Санкт-Петербург из других городов, были перенаправлены на другие аэродромы или возвращались в пункт вылета (в частности, так поступили экипажи самолетов, вылетевших из московского аэропорта «Внуково»).

О причинах инцидента к настоящему моменту никаких сведений не поступало.