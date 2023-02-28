Песков: важно пресекать противоправные действия подростков из «ЧВК Редан»

28 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержания подростков из «ЧВК Редан» в Москве.

Песков заявил, что правительство Российской Федерации обратило внимание на происходящее, отметив, что на это нужно реагировать, важно пресекать противоправные действия.

Пресс-секретарь президента России также выразил свою уверенность в том, что данная пвсевдосубкультура, которая идет со знаком «минус», не оказывает никакого положительного влияния на российскую молодёжь.