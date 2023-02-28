Песков: важно пресекать противоправные действия подростков из «ЧВК Редан»
2023-02-28 13:31
28 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержания подростков из «ЧВК Редан» в Москве.
Песков заявил, что правительство Российской Федерации обратило внимание на происходящее, отметив, что на это нужно реагировать, важно пресекать противоправные действия.
Пресс-секретарь президента России также выразил свою уверенность в том, что данная пвсевдосубкультура, которая идет со знаком «минус», не оказывает никакого положительного влияния на российскую молодёжь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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