Феномен Оливии: как гимнастке из США удается монетизировать мужское внимание к себе

Данн использует соцсети, чтобы поддерживать отношения с поклонниками, и число ее подписчиков больше, чем у знаменитых звезд шоу-бизнеса.

Оливия Данн - не самая талантливая гимнастка в мире и не самая культовая представительница своего вида спорта.

Но, если просмотреть архивы замедленных видеороликов, которые Данн публикует на TikTok, (особенно те, где она делает сальто назад и подпрыгивает на руках на пляже), становится понятно, почему 20-летняя американка считается самым большим событием в гимнастике США.

У Оливии 3,7 миллиона подписчиков в Instagram - это больше, чем у Дерека Джетера, Шер или действующей олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике в многоборье Сунисы Ли.

На TikTok Данн подписаны 7,2 миллиона человек, что больше, чем у Бейонсе. Некоторые фотографии и видео связаны с гимнастикой. Но Данн овладела также искусством публиковать селфи, не связанные со спортом, которые приводят ее поклонников в восторг.

Комментарии льются нескончаемым водопадом. Один из поклонников написал:

Я бы продал свою почку и печень, только чтобы встретиться с тобой

Данн на этот ответила, что предпочла бы встретиться, пока его "почка и печень все еще внутри" него.

Спортсменка начала заниматься гимнастикой в 3 года и выиграла впечатляющий список соревнований. Лето своего детства она провела в строгих тренировочных лагерях.

Сейчас она учится в Университете штата Луизиана на полную спортивную стипендию. Состояние гимнастки оценивается в 2,3 миллиона долларов. Она продолжает зарабатывать в соцсетях.

Ее поклонники в основном белые мужчины–подростки и дети. Когда Данн появляется на встречах, там появляются толпы парней, вооруженных плакатами и вырезанными силуэтами гимнастки в натуральную величину.

Со своей стороны, Данн опубликовала твит, который одновременно польстил ее поклонникам и призвал их расслабиться:

Я всегда буду ценить и любить поддержку с вашей стороны, ребята. Но если вы приходите на встречу, я хочу попросить вас относиться с уважением и к другим гимнасткам, гимнастическому сообществу.

Однако, возможно, самым экстраординарным аспектом истории Оливии Данн является не ее способность вызывать ажиотаж, а ее способность делать это почти без напряжения.

Несмотря на спорные намерения некоторых из ее последователей, Данн знает, что они помогают поддерживать приток денег. Потому она часто общается со своими поклонниками – позирует для селфи или отвечает на их комментарии.