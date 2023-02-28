Белая вдова в Индии лишается всех человеческих прав и по сей день

В Индии жена, пережившая мужа, лишается прав человека, и отправляется в город вдов до сих пор.

С детства девочкам в индийских семьях внушается, что без мужа она ничто. По достижении ею брачного возраста родители отдают семье жениха приданое даури, и она начинает жить и прислуживать семье супруга.

Если муж умирает раньше жены вне зависимости от возраста, женщина превращается в изгоя общества. Ее часто обвиняют в гибели мужа. Якобы она за ним плохо ухаживала. Из дома вдову могут выгнать собственные дети. Шансов устроить свою жизнь в патриархальном индийском обществе у вдовы нет.

Ей запрещено носить яркую одежду, краситься и повторно выходить замуж. Вдова должна обрить голову и навсегда облачиться в белое сари. Большинство женщин вынуждены селиться в т. н. городе вдов Вриндаване в специальных ашрамах. Их не берут даже на работу, считая, что вдова может принести несчастье. Раньше считалось наилучшим для вдовы совершить самосожжение-сати. Сегодня эта жуткая практика запрещена.