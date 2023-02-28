В Великобритании стремительно растут цены на продукты и не хватает топлива
Цены на продукты питания и товары повседневного спроса в британских супермаркетах выросли более чем на 17% за последние четыре недели.
Показатель инфляции стал рекордным за последние годы. К тому же, как отмечается, с прилавков пропали некоторые овощи и фрукты из-за засухи в странах поставщиках.
Кроме того, на заправочных станциях не хватает топлива, отмечают местные СМИ.
Рост цен на продовольствие, зафиксированный в опубликованном во вторник исследовании компании Kantar, намного превышает общий рост цен в стране, который составил по официальным данным 10%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Диана Мудреченко
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