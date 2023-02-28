Женщина может получить образование в Индии, но не сможет устроиться на работу

В Индии до сих пор очень мало образованных женщин: родители не считают нужным тратить деньги на учебу дочерей.

В Индии формально женщина имеет право на образование, но воспользоваться им могут немногие. Образованные женщины в Индии это почти всегда дочери состоятельных родителей. Остальные не считают нужным отдавать деньги на обучение дочерей. Считается, что для девушки это лишнее.

С юных лет индианку готовят к замужеству. Все обучение заключается в получении девушкой полезных навыков ведения домашнего хозяйства, обслуживания мужа и его семьи. К образованным барышням относятся с подозрением, и немногие захотят иметь жену, которая закончила университет.

Получившая диплом девушка не всегда может найти работу по специальности. Работодатели при прочих равных в большинстве случаев отдают предпочтение соискателям мужского пола. Среди квалифицированных работников женщин больше всего учителей и психологов.