В МЭА назвали Китай главной угрозой для Европы на энергетическом рынке
Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, в котором назвало Китай самой большой угрозой для Европы на рынке энергоноителей.
Аналитики МЭА поясняют, что после пандемии и локдаунов китайская экономика начинает восстанавливаться.
В связи с этим спрос на газ со стороны Китая будет быстро расти, а это может привести к переориентации поставок энергоносителя на рынок Азиатско-тихоокеанского региона.
В МЭА напоминают, что Европа легко пережила зиму, только благодаря теплой погоде и ограничений в китайской промышленности, но ситуация может вскоре измениться.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Ангелина Крент
Сати – ужасный ритуал для вдов, который до сих пор существует в Индии
В культуре многих стран Востока участь вдовы практически всегда печальна, а иногда и трагична. Многие женщины, после смерти своих мужей, на протяжении всей жизни вынуждены жить с его родней, терпеть постоянные унижения и издевки.Подробнее...
-
-
-
-