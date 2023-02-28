В МЭА назвали Китай главной угрозой для Европы на энергетическом рынке

Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, в котором назвало Китай самой большой угрозой для Европы на рынке энергоноителей.

Аналитики МЭА поясняют, что после пандемии и локдаунов китайская экономика начинает восстанавливаться.

В связи с этим спрос на газ со стороны Китая будет быстро расти, а это может привести к переориентации поставок энергоносителя на рынок Азиатско-тихоокеанского региона.

В МЭА напоминают, что Европа легко пережила зиму, только благодаря теплой погоде и ограничений в китайской промышленности, но ситуация может вскоре измениться.