Newsweek: новое морское оружие России станет проблемой для США и НАТО
2023-03-01 02:11
Издание Newsweek опубликовало статью Ника Мордованца о новом морском оружии, которое обещает стать проблемой для США и НАТО.
Обозреватель поясняет, что речь идет о новых атомных подводных лодках производства корпорации «Севмаш».
По словам Мордованца, высокие уровень этого нового оружия признают даже западные аналитики.
Они считают, что это мощные платформы, которые останутся проблемой для США и НАТО, вне зависимости от исхода украинского конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина