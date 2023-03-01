Дела в Артемовске обстоят хуже в 100 раз, чем заявляет руководство Киева

Об этом сообщили представители СМИ из США, которые поговорили с украинскими солдатами.

Военные ВСУ объяснили реальное положение вещей возле Артемовска. Новость предоставлена информационной службой ТАСС.

Бойцы Украины называют происходящее настоящим адом, а официальные каналы, по их словам, не раскрывают реальные подробности.

Один из военных подтвердил, что ситуация сейчас в сто раз хуже, чем это сообщаю киевские официальные источники.

Обстановка в два раза серьезнее, сложности есть по всем направлениям фронта, труднее приходится солдатам на северном направлении.

За Артемовск украинцы сражаются около двух месяцев. По сообщениям российской стороны, город почти окружен.

Активное участие в боях принимает ЧВК "Вагнер", они неуклонно продвигаются к центральной части населенного пункта.

Город важен для ВСУ, потеряв его, бойцы могут потерять боевой дух. При этом город с учетом географических позиций представляет стратегическое значение по мнению военных.