Военное командование Украины передвинуло реактивную артиллерию на Артемовское направление

Информация сообщается РИА Новости.

Как уверяет военный эксперт Андрей Марочко, киевские власти перебросили реактивную артиллерию на западные территории близ Артемовска, а именно - к населенному пункту Часов Яр.

На юго-западном направлении возле Часова Яра в район села Николаевка прибыла вражеская реактивная артиллерия.

Об этом сообщил Марочко и далее уточнил, что прибывшие войска - это дивизион ВСУ БМ-21 "Град" с 18 единицами боевой техники.

Как отметил военный эксперт, "при разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке".

БМ-21 "Град" - это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.

Ее назначение - ликвидация личного состава и боевой техники, а также артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления, складских помещений.

Число залповых снарядов - 40 штук. Один залп приводит к поражению площади в 1000 квадратных метров.

В каждую механизированную и танковую бригаду включен один реактивный артиллерийских дивизион с тремя батареями по 6 установок БМ-21 в каждой. Общее количество - 18 единиц РСЗО.