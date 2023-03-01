Марочко: руководство Киева направило реактивную артиллерию к Часову Яру
Военное командование Украины передвинуло реактивную артиллерию на Артемовское направление
Информация сообщается РИА Новости.
Как уверяет военный эксперт Андрей Марочко, киевские власти перебросили реактивную артиллерию на западные территории близ Артемовска, а именно - к населенному пункту Часов Яр.
На юго-западном направлении возле Часова Яра в район села Николаевка прибыла вражеская реактивная артиллерия.
Об этом сообщил Марочко и далее уточнил, что прибывшие войска - это дивизион ВСУ БМ-21 "Град" с 18 единицами боевой техники.
Как отметил военный эксперт, "при разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке".
БМ-21 "Град" - это советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.
Ее назначение - ликвидация личного состава и боевой техники, а также артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления, складских помещений.
Число залповых снарядов - 40 штук. Один залп приводит к поражению площади в 1000 квадратных метров.
В каждую механизированную и танковую бригаду включен один реактивный артиллерийских дивизион с тремя батареями по 6 установок БМ-21 в каждой. Общее количество - 18 единиц РСЗО.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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