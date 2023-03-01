Reuters: доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 40%

Американское издание сообщает о сокращении доходов нефтегазовой отрасли России не фоне введенных против нее санкций.

В заявлении Международного энергитического агентства, доходы России от поставок нефти и газа на иностранные рынки в январе исчисляются в размере 18,5 миллиардами долларов, что на 38% чем за отчетный период прошлого года, пишет Reuters. Год назад Москва заработала 30 миллиардов долларов.

Агентство ссылается на слова исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, который сообщал, что меры Запада, направленные против российского экспорта энергоносителей достигли своей цели.

В свою очередь МИД России подчеркивает, что западные санкции существенно не повлияли на экономическое развитие страны.