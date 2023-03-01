Хугербитс: новые землетрясения по всему миру произойдут в марте

Зарубежный сейсмолог Франк Хугербитс предупредил мировую общественность о грядущих землетрясениях.

В среду днём Франк Хугербитс публично заявил, что начиная с 3 по 7 марта масштабные и разрушительные землетрясения могут произойти по всему миру, что связано со сближением ряда планет, которое состоится со 2 по 5 марта.

По данным Хугебитса, землетрясения затронут такие страны и регионы, как Индонезия, Япония, Греция, Португалия, Пакистан, часть Северной Америки и Курильские острова. Также сейсмолог подчеркнул, что его целью является не сеяние паники среди населения планеты, а простое предупреждение.