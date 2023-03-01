В Киеве и Киевской области 1 марта объявлена воздушная тревога

Украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в среду, 1 марта 2023 года, в Киеве и Киевской области звучит сигнал «Воздушная тревога».

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога в столице Украины была объявлена в 12:32, в то время как в Киевской области в 12:33.

На данный момент информации по объектам военного управления и критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины нет.