Андрей Разин стал инвалидом, но ситуацию изменили американские врачи

Продюсер рассказал, что год назад сделал в США операцию на ноге, и проходит реабилитацию по сей день.

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин получил инвалидность. Как сообщает Рамблер, музыкант рассказал об этом сам на своем YouTube-канале.

По его словам, это произошло в 2021 году. У Разина была тяжелая травма ноги, по этой причине он даже получил инвалидность. Но американские врачи помогли исправить ситуацию.

В Америке я обследовал свои сосуды и врачи сказали, что нужна сложная операция. Американские медики взялись за это дело, и 10 февраля 2022-го года я уже был на операционном столе, - рассказал Разин.

Восстанавление заняло год. Андрей Разин по сей день продолжает «расхаживать» ногу и пристально следит за своим здоровьем.

Сейчас музыкант активно готовится к большому гастрольному турне в честь своего 60-летия. В нем участвуют также солисты «Ласкового мая» Дмитрий Тревога и Деним Медведев.

Ранее бывший директор певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов назвал Андрея Разина «иноагентом, сбежавшим в США». По его словам, продюсер не намерен возвращаться в Россию