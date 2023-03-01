Гербицид своими руками: опытные дачники рассказали о безопасном способе борьбы с сорняками
Использование химикатов на огороде грозит нежелательными последствиями. Но есть и щадящий вариант, который знали еще наши бабушки.
Один из самых простых и экологичных вариантов избавления от сорной травы - укрытие грядок черной пленкой, которая не пропускает влагу и солнечные лучи.
Этот метод лучше применить после уборки урожая. Ее нужно оставить до поздней осени, а затем перекопать грядки и удалить корешки.
Но можно найти и более быстрый вариант. Это - использование соли и уксуса.
Для этого на 3 литра воды нужно взять 5 столовых ложек соли, 2 с половиной стакана 15%-го уксуса, все смешать до полного растворения соли.
Обработать нужные участки. Но не лить на грядки, а обработать дорожки и периметр около забора. Процедуру провести лучше в солнечную погоду.
Опубликовано: Светлана Гарусева