Глава Минтранса Греции подал в отставку после железнодорожной катастрофы

Греческий министр транспорта сообщил о намерениях уйти в отставку и уже подал профильное заявление.

В ночь на 1 марта в греческом городе Ларис произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, в результате чего скончались 36 человек из числа пассажиров. Позднее глава отделения железнодорожного транспорта Лариса было предъявлено официальное обвинение в непредумышленном убийстве.

Вечером среды стало известно, что глава Министерства транспорта Греции Костас Караманли официально объявил о своём уходе в отставку после железнодорожной катастрофы.