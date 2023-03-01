Невеста умерла на своей свадьбе, и ее сразу же заменили на родную сестру

Девушка потеряла сознание: у нее случился сердечный приступ. Жених согласился на замену жены.

Неожиданная трагическая история случилась в Индии. Невеста умерла здесь во время собственной свадьбы.

Ее отец не растерялся и предложил жениху замену: младшую сестру невесты, сообщает Рамблер со ссылкой на Daily Star.

Несостоявшейся жене стало плохо еще у алтаря, а затем она упала в обморок. В сознание невеста так и не пришла, девушку доставили в больницу. И в клинике констатировали смерть из-за остановки сердца.

Когда отец умершей предложил жениху взять в жены сестру невесты, тот не отказался.

А тело умершей оставили в морге больницы - до окончания празднований.