Душил при детях: Ольга Рапунцель назвала причины развода с Дмитренко

Телезвезда призналась, что она была жертвой домашнего насилия и решила окончательно расторгнуть свой брак.

Дмитрий Дмитренко инициировал развод с Ольгой Рапунцель. Отношения в звездной семье так накалились, что теледива с детьми ушла жить в отель.

Развод из-за квартиры, из-за того, что не оформил доли на детей. После одних слов случилась потасовка, - ранее пояснил Дмитренко.

По его словам, все имущество их семьи совместно нажитое, материнский капитал они оставили на учебу детей. Начинающий артист считал, что ситуацию с разводом усугубила теща.

Ольга заявила, что «Дима хочет отжать при разводе полквартиры, забрать у детей доли и оставить их без угла». Рапунцель также обвинила избранника в жестокости:

Не прощу, как ты душил меня при детях, руки распускал. Ты хочешь доли у детей забрать, оставить их без угла. Позор тебе, — заявила молодая мать.

Она также заявила о неверности Дмитренко.