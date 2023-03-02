Воевал за СССР: как сложилась жизнь афганца, который сражался на фронтах Великой Отечественной

Саид Парпишо в поисках лучшей жизни пересек границу с Таджинистаном, за что отбыл срок. А после этого добровольцем пошел на войну.

Саид Парпишо родился в 1920 в афганской провинции Бадахшан. В соседнем, советском Таджикистане, у него были родные, которые жили сытнее и богаче. Они и помогали продуктами, что спасало от голода многодетную семью.

Повзрослев, Саид нелегально перешел границу, чтобы начать новую жизнь. Но парня задержали советские пограничники. По законам Советского Союза, он получил 3 года тюрьмы.

Автор канала "Изнанка истории" на платформе Дзен расказал, что молодого человека это не сломало.

Более того - когда началась Великая Отечественная, молодой афганец добровольно пошел в Красную Армию. Саид участвовал во множественных сражениях: под Москвой и Ленинградом, на Курской дуге. Освобождал Беларусь и Украину.

Медики дважды пытались комиссовать красноармейца в связи с ранениями, но упрямство и сила воли заставляли парня возвращаться на фронт.

После второго ранения Саид попал на Белорусский фронт, где освоил новую специальность минометчика. Последнее, четвертое ранение, получил во время форсирования Одера.

В сорок пятом Саид Парпишо решил вернуться к тете в кишлак, но муж родственницы гостя встретил неприветливо, и ему пришлось искать другое место для проживания.

Решение вернутся в Афганистан пришло спонтанно: парень завернул награды и документы в целлофан и переплыл реку Пяндж нелегально - как в молодости.

На этот раз его задержали афганские пограничники. Афганские власти признали Парпишо советским шпионом и присудили 8 лет тюрьмы.

Из-за голода тюремное начальство позволяло узникам подрабатывать в городе за еду. И там Саид столкнулся с советскими инженерами, строившими в Афганистане дороги. Парень рассказал о своей тяжелой судьбе, и советские люди решили ему помочь.

По запросу советского консульства Саида отпустили из тюрьмы, его жизнь стала налаживаться: он женился и купил дом в Файзарабаде.

При правлении Бабрака Кармаля Саид смог устроиться на работу переводчиком к советским строителям. Здесь к ветерану не просто отнеслись с уважением, но и помогли восстановить и вернуть награды.

Но в стране царили хаос и политическая нестабильность. Однажды враги Саида из мести убили его 11-летнего сына. Ветеран решил временно выехать вместе с женой и детьми в Пакистан.

Остаток своей жизни Саид прожил на своей родине в квартире, которую ему помогло получить советское посольство.