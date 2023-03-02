Aston Martin посвятил два своих авто новому фильму о Джеймсе Бонде
Вдохновленный классическим V8, который дебютировал в "живых дневных Огнях" еще в 1987 году и появился в новом фильме вместе с DB5.
Aston Martin празднует новый фильм о Джеймсе Бонде "нет времени умирать" с двумя специальными выпусками Vantage и DBS Superleggera, поставки которых начнутся в первом квартале 2021 года.
Вдохновленный классическим V8, который дебютировал в "живых дневных Огнях" еще в 1987 году и появился в новом фильме вместе с DB5, Vantage 007 Edition ограничен 100 автомобилями и начинается с £161 000 ($210 663) в Соединенном Королевстве.
Специальные детали включают сетчатую решетку в стиле ретро с хромированным объемным покрытием и желтой отделкой, контрастирующей с Камберлендской серой краской.
Салон отделан черной обсидиановой кожей, темными хромированными вставками с надписью "007", нанесенной на консоли автомобилей, оснащенных ручным переключением передач, и вышитой на солнцезащитных козырьках надписью "96.60".
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
-
-
-
Николай Скира
Сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, рассказал о скором мегаземлетрясении в России
Сейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, опубликовал прогнозы на начало марта. По словам Фрэнка Хугербитса, в ближайшее время в России может произойти "нечто значительное".Подробнее...
-