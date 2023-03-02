Aston Martin посвятил два своих авто новому фильму о Джеймсе Бонде

Вдохновленный классическим V8, который дебютировал в "живых дневных Огнях" еще в 1987 году и появился в новом фильме вместе с DB5.

Aston Martin празднует новый фильм о Джеймсе Бонде "нет времени умирать" с двумя специальными выпусками Vantage и DBS Superleggera, поставки которых начнутся в первом квартале 2021 года.

Вдохновленный классическим V8, который дебютировал в "живых дневных Огнях" еще в 1987 году и появился в новом фильме вместе с DB5, Vantage 007 Edition ограничен 100 автомобилями и начинается с £161 000 ($210 663) в Соединенном Королевстве.

Специальные детали включают сетчатую решетку в стиле ретро с хромированным объемным покрытием и желтой отделкой, контрастирующей с Камберлендской серой краской.

Салон отделан черной обсидиановой кожей, темными хромированными вставками с надписью "007", нанесенной на консоли автомобилей, оснащенных ручным переключением передач, и вышитой на солнцезащитных козырьках надписью "96.60".