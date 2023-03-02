Блинкен допустил начало пандемии COVID-19 из-за лабораторной утечки

Энтони Блинкен утверждает, что начало коронавирусной пандемии могло произойти по причине утечки вируса из лаборатории.

Представитель Госдепартамента США Энтони Блинкен утверждает, что на основании разведывательных данных американских экспертов вывод о появлении коронавируса в результате его утечки из лаборатории кажется "очень реальным". Вместе с тем Блинкен отметил, что версия с искусственным происхождением COVID-19 не является окончательной.

Накануне Палата Представителей американского Конгресса проголосовала за рассекречивание всех данных, связанных с появлением коронавируса.