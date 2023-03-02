Блинкен допустил начало пандемии COVID-19 из-за лабораторной утечки
2023-03-02 20:15
Энтони Блинкен утверждает, что начало коронавирусной пандемии могло произойти по причине утечки вируса из лаборатории.
Представитель Госдепартамента США Энтони Блинкен утверждает, что на основании разведывательных данных американских экспертов вывод о появлении коронавируса в результате его утечки из лаборатории кажется "очень реальным". Вместе с тем Блинкен отметил, что версия с искусственным происхождением COVID-19 не является окончательной.
Накануне Палата Представителей американского Конгресса проголосовала за рассекречивание всех данных, связанных с появлением коронавируса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей