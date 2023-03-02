AP News: сканер показал наличие скрытого коридора внутри пирамиды в египетской Гизе

AP News сообщает, что современные методы сканирования помогли археологам обнаружить в египетской пирамиде в Гизе скрытый запечатанный коридор.

Речь идет о пирамиде Хеопса, внутри которой обнаружился коридор длиной 9 метров и шириной 2 метра.

Пока археологи не выяснили, для чего он предназначен, но обратили внимание, что коридор проходит прямо над главным входом в пирамиду.

Снаружи доступа в этот коридор нет, что дает основания считать его своеобразной камерой.