Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди напомнил, что исторически Крым является частью России.

Он отметил, что в Белом доме часто говорят о принадлежности Крыма Украине, что свидетельствует о незнании истории.

Джиральди отметил, что Крым был присоединен к России при Екатерине Великой в XVIII веке и оставался российским до 1954 года.

Он подчеркнул, что нет никаких оснований считать украинским полуостров, который 300 лет входит в состав России.