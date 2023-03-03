Отставной офицер ЦРУ Джиральди: Крым исторически является частью России
2023-03-03 02:12
Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди напомнил, что исторически Крым является частью России.
Он отметил, что в Белом доме часто говорят о принадлежности Крыма Украине, что свидетельствует о незнании истории.
Джиральди отметил, что Крым был присоединен к России при Екатерине Великой в XVIII веке и оставался российским до 1954 года.
Он подчеркнул, что нет никаких оснований считать украинским полуостров, который 300 лет входит в состав России.
Опубликовано: Светлана Репина