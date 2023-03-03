В Коломне под Москвой 2 марта вечером произошел взрыв
Новость сообщили в РИА Новости, ссылаясь на представителей пресс-службы городской администрации.
Городские власти Коломны подтвердили факт случившегося взрыва и сообщили о выехавших на место происшествия сотрудников следственных структур и спасательных служб.
О подробностях взрыва пока сообщений не поступало.
Известно, что слышали его только жители частного сектора, расположенного за Москвой-рекой.
Как предполагается взрыв произошел возле местной свалки, перед этим свидетели отчетливо слышали свистящий звук.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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