В Коломне под Москвой 2 марта вечером произошел взрыв

Новость сообщили в РИА Новости, ссылаясь на представителей пресс-службы городской администрации.

Городские власти Коломны подтвердили факт случившегося взрыва и сообщили о выехавших на место происшествия сотрудников следственных структур и спасательных служб.

О подробностях взрыва пока сообщений не поступало.

Известно, что слышали его только жители частного сектора, расположенного за Москвой-рекой.

Как предполагается взрыв произошел возле местной свалки, перед этим свидетели отчетливо слышали свистящий звук.