Судебные приставы охотятся за Покровским из-за долгов в 139 000 рублей
Макс Покровский задолжал в России 139 000 российских рублей. Судебные приставы уже приступили к делу.
Оказывается, лидер популярного коллектива "Ногу свело" Макс Покровский все время, как покинул РФ, не выплачивал комиссию хозяевам фонограмм группы.
На сегодняшний день долг составляет 139 000 российских рублей.
Делом уже занялись судебные приставы, которые разыскивают музыканта, чтобы призвать к ответственности.
Опубликовано: Наталья Гонччарова
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