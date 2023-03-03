Феномен движущихся камней на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя, в Калифорнии так и не раскрыт

Геологический феномен можно наблюдать на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя, которое расположено в Долине смерти. Это глинистая плоская равнина, по которой медленно движутся большие камни.

Подтверждают этот факт следы, оставленные позади.

Несмотря на многолетние исследования, ученым так и не удалось найти достоверное объяснение подобному феномену.

Вначале движение камней связывали с влиянием бурь, но, как оказалось, валуны движутся и навстречу ветру.

В 2010 году, чтобы поставить точку в этом вопросе, в долину отправились сотрудники НАСА.

Они высказали предположение, что ночью поверхность равнины покрывается тонким слоем льда, что и облегчает скольжение камней.

Также существует мысль, что явление связано с геомагнитными полями, некоторые путешественники утверждают, что в этом месте они чувствовали себя очень неуютно.

На сегодняшний день исследования аномалии продолжаются.