Феномен движущихся камней на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя, в Калифорнии так и не раскрыт
Геологический феномен можно наблюдать на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя, которое расположено в Долине смерти. Это глинистая плоская равнина, по которой медленно движутся большие камни.
Подтверждают этот факт следы, оставленные позади.
Несмотря на многолетние исследования, ученым так и не удалось найти достоверное объяснение подобному феномену.
Вначале движение камней связывали с влиянием бурь, но, как оказалось, валуны движутся и навстречу ветру.
В 2010 году, чтобы поставить точку в этом вопросе, в долину отправились сотрудники НАСА.
Они высказали предположение, что ночью поверхность равнины покрывается тонким слоем льда, что и облегчает скольжение камней.
Также существует мысль, что явление связано с геомагнитными полями, некоторые путешественники утверждают, что в этом месте они чувствовали себя очень неуютно.
На сегодняшний день исследования аномалии продолжаются.
Опубликовано: Антон Райт
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