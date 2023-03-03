Советские солдаты взяли в плен немца, используя прием с гусем и его стаей

Вожак гусиной стаи помог советским солдатам незаметно взять в плен немецких оккупантов.

Во время войны советским разведчикам было приказано схватить немецкого языка, чтобы узнать о дальнейших планах гитлеровцев в Прибалтике. Сделать это нужно было незаметно, и чтобы командование противника узнало о поимке не сразу. Красноармейцы пошли на хитрость. Зная, что немцы нередко наведываются в местные села за провиантом, они уговорили жителей одного из них оставить на время свои дома, и всю живность.

Вечером разведчики незаментно отловили вожака гусиной стаи, и привязали его в том месте, которое было плохо видно из окопов противника. Поутру гуси, обнаружившие пропажу вожака, подняли шум, и стали звать его. Гусь им ответил, и, когда они его услышали, побежали всей стаей к нему.

Немцы, не увидев ничего подозрительного, решили, что самое время полакомиться гусятиной, и пошли в деревню. Но вместо пойманных гусей, поймали их самих и доставили для допроса.