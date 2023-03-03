Танцовщица-еврейка Франческа Манн стала танцевать в газовой камере, убила двоих и ранила одного немца

Танцовщица Франческа Манн на пороге смерти в газовой камере решила станцевать свой последний танец: ей удалось убить двоих и ранить одного душегуба.

Франческа Манн была талантливой танцовщицей еврейского происхождения. Вместе с мужем Мареком Розенбергом они поселились в Варшаве. Ее ждала блестящая карьера, если бы в 1939 году не пришли немцы. Сначала они согнали всех евреев в гетто, а потом под видом выдачи паспортов, которые якобы давали евреям шанс уехать, отправили Франческу в Освенцим.

Оказавшись в газовой камере, и поняв, что спасения нет, Франческа разделась, оставшись в одних туфлях, и стала танцевать перед остолбеневшими фашистами свой последний танец. У танцовщицы был план, который она героически реализовала.

Девушка во время выполнения очередного па, вонзила каблук в лицо одного из фашистов, воспользовавшись моментом выхватила у него из рук автомат, и застрелила двоих других. Воспользовавшись замешательством нацистов, другие женщины из числа узниц набросились на них. Увы, подоспела охрана, и автоматной очередью расправилась со всеми узницами, включая Франческу.