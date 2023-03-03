В квартире бизнесмена Чичваркина обнаружены два трупа
Сегодня это жилье в Москве принадлежит другому хозяину. Ранее здесь же при непонятных обстоятельствах погибла и мама предпринимателя.
Имя экс-совладельца "Евросети" всплыло в криминальной истории с двойным убийством. Как сообщает Рrozvezd, в московской квартире на Ленинском проспекте, ранее принадлежавшей 48-летнему Евгению Чичваркину, обнаружили 2 трупа.
Как выяснилось, речь идет о муже и жене Сорокиных. 49-летнюю Марию и 53-летнего Павла здесь же и убили. Первым тревогу забил брат погибшей, он же обратился в полицию. Затем подоспел и новый владелец жилья, открывший дверь своими ключами.
Внутри был полный разгром: вещи разброшены, все залито кровью. Что там случилось, предстоит установить следствию. Пока известно только, что СК Москвы заявил: на телах погибших есть следы насильственной смерти.
Издание напомнило, что в этой же квартире 13 лет назад при загадочных обстоятельствах погибла и 60-летняя мать Евгения Чичваркина. Выдвигалась версия об убийстве москвички, однако потом следствие пришло к выводу, что погибшая упала и ударилась головой о край стола.
Тогда тело Людмилы Чичваркиной обнаружила домработница. Сам Евгений в случайную кончину родительницы не верит.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Диана Мудреченко
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