В квартире бизнесмена Чичваркина обнаружены два трупа

Сегодня это жилье в Москве принадлежит другому хозяину. Ранее здесь же при непонятных обстоятельствах погибла и мама предпринимателя.

Имя экс-совладельца "Евросети" всплыло в криминальной истории с двойным убийством. Как сообщает Рrozvezd, в московской квартире на Ленинском проспекте, ранее принадлежавшей 48-летнему Евгению Чичваркину, обнаружили 2 трупа.

Как выяснилось, речь идет о муже и жене Сорокиных. 49-летнюю Марию и 53-летнего Павла здесь же и убили. Первым тревогу забил брат погибшей, он же обратился в полицию. Затем подоспел и новый владелец жилья, открывший дверь своими ключами.

Внутри был полный разгром: вещи разброшены, все залито кровью. Что там случилось, предстоит установить следствию. Пока известно только, что СК Москвы заявил: на телах погибших есть следы насильственной смерти.

Издание напомнило, что в этой же квартире 13 лет назад при загадочных обстоятельствах погибла и 60-летняя мать Евгения Чичваркина. Выдвигалась версия об убийстве москвички, однако потом следствие пришло к выводу, что погибшая упала и ударилась головой о край стола.

Тогда тело Людмилы Чичваркиной обнаружила домработница. Сам Евгений в случайную кончину родительницы не верит.