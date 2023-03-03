Новосибирские ученые запатентовали лечебные пельмени
Согласно их рецепту, в мясной фарш добавляются гуминовая и фульвовая кислоты. Комплекс таких кислот превращает пельмени в средство укрепления иммунитета.
Ученые Новосибирского государственного аграрного университета получили патент на лечебные пельмени.
Согласно их рецепту, в мясной фарш добавляются гуминовая и фульвовая кислоты. Комплекс таких кислот превращает пельмени в средство для укрепления иммунитета.
Авторы идеи уверены, что их пельмени защитят человека от вирусов и избавят от токсинов, сообщает Рамблер со ссылкой на пресс-службу НГАУ.
В пресс-релизе университета уточняется, что патент получен коллективом биолого-технологического факультета.
В работе участвовали доценты Олег Сорокалетов и Светлана Гаптар, академик Академии национальной безопасности Валерий Федосеев, магистрант из Нигерии Гива Ибрахим Абауоми.
В сообщении также дается часть рецепта лечебных пельменей: из расчета 100 кг фарша туда добавляют 6,5 кг однопроцентного водного раствора гумусовых кислот и дают 30-40 минут для «созревания».
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Диана Мудреченко
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