Новосибирские ученые запатентовали лечебные пельмени

Согласно их рецепту, в мясной фарш добавляются гуминовая и фульвовая кислоты. Комплекс таких кислот превращает пельмени в средство укрепления иммунитета.

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета получили патент на лечебные пельмени.

Согласно их рецепту, в мясной фарш добавляются гуминовая и фульвовая кислоты. Комплекс таких кислот превращает пельмени в средство для укрепления иммунитета.

Авторы идеи уверены, что их пельмени защитят человека от вирусов и избавят от токсинов, сообщает Рамблер со ссылкой на пресс-службу НГАУ.

В пресс-релизе университета уточняется, что патент получен коллективом биолого-технологического факультета.

В работе участвовали доценты Олег Сорокалетов и Светлана Гаптар, академик Академии национальной безопасности Валерий Федосеев, магистрант из Нигерии Гива Ибрахим Абауоми.

В сообщении также дается часть рецепта лечебных пельменей: из расчета 100 кг фарша туда добавляют 6,5 кг однопроцентного водного раствора гумусовых кислот и дают 30-40 минут для «созревания».