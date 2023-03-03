Юрий Лоза назвал аргументы в защиту версии, что Земля круглая

Музыкант заявил, что река не может течь по шару. По его мнению, есть и другие явления, которые также невозможны на такой поверхности.

Певец и композитор Юрий Лоза высказал аргументы в подтверждение теории плоской Земли в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия-Культура», сообщает Рамблер.

Мы видим явления, невозможные на шарообразной Земле. Река по шару не может течь. В мире нет ни одной модели реки на шарообразной поверхности. Нету ни одного планетария, где была бы представлена модель, декларируемая нашей сегодняшней наукой, — заявил Лоза в разговоре с телеведущим Борисом Корчевниковым.

Корчевников при этом парировал, что на кадрах с легендарным космонавтом СССР Юрием Гагариным Земля выглядит круглой. Лоза это объяснил способом съемки.

Когда вы включаете выпуклый объектив, вы получаете в кадре полукруглую поверхность, — сказал он.

По мнению музыканта, Солнце — это «фонарь направленного действия».

Когда оно уходит с той точки, которую освещает, тогда там становится темно, — пояснил музыкант.

Лоза не впервые озвучивал мысль, что Земля не шарообразная. В ответ на упреки подписчиков он ранее даже снял видео на данную тему, призвав быть пытливыми и любознательными. И не доверять «не обоснованным придумкам о круглом земном шаре».