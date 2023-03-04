Жан-Пьер переименовала Российскую Федерацию в Российскую Народную Республику

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга переименовала Российскую Федерацию в Российскую Народную Республику.

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика», — сказала Жан-Пьер, продемонстрировав мировой общественности отсутствие знаний по географии.

Никто из присутствующих на брифинге представителей средств массовой информации или сотрудников администрации президента США не поправил пресс-секретаря Белого дома, заявившей о вызовах от Российской Народной Республики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в личном Tg-канале прокомментировала выступление Жан-Пьер, назвав происходящее на брифинге Белого дома зомби-апокалипсисом.