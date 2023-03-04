Бизнесмен Перри Джонсон хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост главы США
Бизнесмен Перри Джонсон намерен попробовать себя в роли президента США и будет выдвигаться в предстоящих в 2024 году выборах.
Информацию передают в Associated Press.
На открытии ежегодной Конференции консервативных политических действий республиканец Перри Джонсон выступил с заявлением о том, что намерен баллотироваться на пост президента США.
Джонсон основал компанию Perry Johnson Registrars Inc., которая выдает сертификаты предприятиям на соответствие промышленным стандартам.
В 2022 году его считали основным кандидатом от Республиканской партии на должность губернатора Мичигана, но, как заявили в избирательной комиссии штата, Джонсон предоставил тысячи подписей, вызывающих сомнение.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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