Бизнесмен Перри Джонсон хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост главы США

Бизнесмен Перри Джонсон намерен попробовать себя в роли президента США и будет выдвигаться в предстоящих в 2024 году выборах.

Информацию передают в Associated Press.

На открытии ежегодной Конференции консервативных политических действий республиканец Перри Джонсон выступил с заявлением о том, что намерен баллотироваться на пост президента США.

Джонсон основал компанию Perry Johnson Registrars Inc., которая выдает сертификаты предприятиям на соответствие промышленным стандартам.

В 2022 году его считали основным кандидатом от Республиканской партии на должность губернатора Мичигана, но, как заявили в избирательной комиссии штата, Джонсон предоставил тысячи подписей, вызывающих сомнение.