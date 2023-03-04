В США обозначились два вероятных кандидата на пост президента страны
В Соединенных Штатах Америки появились кандидаты на пост президента страны от обеих партий.
Республиканскую партию на президентских выборах представит бизнесмен Перри Джонсон. Демократы поддержат племянника Джона Кеннеди - Роберта Кеннеди-младшего.
О желаннии баллотироваться в президенты США Перри Джонсона сообщило Associated Press. Он основатель компании, предлагающей услуги в сфере сертификации промышленности. Ранее бизнесмен неудачно баллотировался на пост губернатора Мичигана.
В свою очередь Fox News сообщило о желании Роберта Кеннеди-младшего принять участие в выборах от Демократической партии. Он получил известность в США как ярый противник вакцинации.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Диана Мудреченко
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