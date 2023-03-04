Колумбия депортирует из страны 70 бегемотов наркобарона Пабло Эскобары

Предлагаемый план по сокращению численности этих животных возник в связи с неудачами по стерилизации, они размножаются с неимоверной скоростью.

Наркобарон Пабло Эскобар завез в страну стадо бегемотов, чтобы разнообразить досуг на своем ранчо в Колумбии. Животным там так понравилось, что они стали размножаться с неимоверной сокростью, и это превратилось в проблему.

Страну, по меньшей мере, покинут 70 "кокаиновых" бегемотов. Их отправят в Мексику и Индию, уточняет CBS News.

Наркобарон ввез гиппопотамов незаконно. Когда он был смертельно ранен в 1993 году, на ранчо оставались четыре бегемота. Однако спустя десятилетия природоохранные органы подсчитали, что в районе его ранчо насчитывается около 130 гиппопотамов.

Животные быстро множились и распространились за пределы ранчо. Власти опасаются, что численность бегемотов в течение восьми лет может достичь 400. Естественных хищников, которые могли бы регулировать их популяцию, в стране нет.

А погодные и другие условия для этих животных в Колумбии благоприятны.

В течение пары десятилетий их могут быть тысячи, - сказал эколог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Джонатан Шурин в интервью National Geographic в 2020 году.

Чтобы реализовать план по эвакуации бегемотов в иные страны, их нужно заманить в железные контейнеры, транспортировать на грузовике в близлежащий аэропорт.

Помимо Индии и Мексики, интерес к ним проявили также Эквадор, Ботсвана и Филиппины.