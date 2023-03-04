ChouChou – первая в мире робобабочка
2023-03-04 17:04
Это уникальное японское творение объединяет в себе хрупкость природной красоты и результат точного математического расчета.
Робонасекомое, порхающее в стеклянной банке, невооруженным взглядом не отличить от настоящего.
Механическая бабочка реагирует на постукивания пальцев о крышку сосуда.
Опубликовано: Игнат Ветров
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Диана Мудреченко
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