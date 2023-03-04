ChouChou – первая в мире робобабочка

2023-03-04 17:04

Это уникальное японское творение объединяет в себе хрупкость природной красоты и результат точного математического расчета.

Робонасекомое, порхающее в стеклянной банке, невооруженным взглядом не отличить от настоящего.

Механическая бабочка реагирует на постукивания пальцев о крышку сосуда.

Опубликовано: Игнат Ветров