Bloomberg: Россия вернула объёмы импорта на уровень 2020 года
2023-03-04 19:38
Издание Bloomberg сообщило о восстановлении показателей объёмов импорта в Россию.
Журналисты американской газеты Bloomberg уведомляют, что после начала спецоперации в Украине страны коллективного Запада, включая Соединённые Штаты, Европейский Союз и "Большую Семёрку", ввели многочисленные антироссийские санкции, намереваясь уничтожить экономику РФ.
По данным аналитиков Bloomberg, санкционное давление не помешало Москве вернуть объёмы ввоза зарубежных товаров в страну к показателям 2020 года благодаря программе параллельного импорта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей