Издание Bloomberg сообщило о восстановлении показателей объёмов импорта в Россию.

Журналисты американской газеты Bloomberg уведомляют, что после начала спецоперации в Украине страны коллективного Запада, включая Соединённые Штаты, Европейский Союз и "Большую Семёрку", ввели многочисленные антироссийские санкции, намереваясь уничтожить экономику РФ.

По данным аналитиков Bloomberg, санкционное давление не помешало Москве вернуть объёмы ввоза зарубежных товаров в страну к показателям 2020 года благодаря программе параллельного импорта.