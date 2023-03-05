Полиция Артемовска принуждала жителей писать заявления с жалобами на военных РФ

Местный житель, эвакуированный из Артемовска, рассказал о давлении полиции на горожан. Их заставляли писать заявления, направленные против российской армии.

Об этом рассказал житель Артемовска Александр Брежнев. Он сообщил, что сотрудники местной полиции диктовали текст заявлений против РФ и принуждали людей писать эти заявления.

Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: "Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации".

Как утверждает Александр Брежнев, большая часть домов в городе была разрушена войсками Украины.

Они начали с мая и рушили так, что не жалели никого - есть там человек нету.

Ранее Юрий Марченко, тоже житель Артемовска, рассказал, что бойцам ВСУ нечего есть и они просят продукты у местных.