В Огайо новое ЧП с поездом: еще один состав Norfolk Southern сошел с рельсов

В субботу в Огайо очередной поезд, компании Norfolk Southern сошел с рельсов. Людей попросили держаться подальше от места аварии. Новость сообщается агентством Reuters.

Катастрофа случилась рядом с городом Спрингфилд. Примерно 20 вагонов состава из 212 сошли с рельсов, когда поезд двигался в южном направлении.

Как заявила компания, опасных грузов в поезде не было, о пострадавших сведения не поступали. Местных жителей предупредили о возможной опасности и попросили укрыться на всякий случай.

Авария повлекла за собой обрыв линии электропередач и проблемы с подачей электричества в ближайших районах.

Это уже второй случай схода поезда с рельсов. Первый состав сошел в первых числах февраля в Восточной Палестине в штате Огайо, и он тоже принадлежал компании Norfolk Southern.

Тогда крушение привело к выделению десятков тысяч тонн опасных химикатов в окружающую среду, поэтому местным жителям пришлось покидать свои дома.