В Польше сожгли машины скорой помощи, предназначенные для поставки Киеву

Житель Польши сжёг несколько машин скорой помощи, которые должны были передать украинским медикам.

5 марта ряд польских СМИ сообщили о том, что на территории Польши 35-летний местный житель совершил поджёг машин скорой помощи и медицинских пикапов, которые были предназначены для отправки в Украину. Известно, что от Варшавы Киев должен был получить шесть"скорых" и четыре пикапа, но из-за поджога в Украину теперь попадут лишь шесть подобных автомобилей.

Примечательно, что виновный поджоге машин скорой помощи был найден благорадя просмотру записей с камер видеонаблюдения, и ранее мужчина уже привлекался к ответственности за преступления подобного рода.