Стареем на глазах: во что превращает наш мозг даже одна бессонная ночь

Отсутствие ночного отдыха чревато структурными изменениями, схожими со старением, но эти процессы обратимы.

Международная команда нейробиологов изучила реакции мозга человека на отсутствие сна. Результаты показали, что буквально одна бессонная ночь чревата структурными изменениями, схожими со старением на год-два, сообщает Вокруг света.

Ученые проверили: обратимы ли они? Они также оценили влияние на человека периодического и хронического недосыпа.

В исследовании был применен алгоритм машинного обучения brainageR. ИИ научили на основе МРТ-снимков определять хронологический возраст людей.

В эксперименте приняли участие 134 здоровых взрослых 19-39 лет, которые были разделены на четыре группы. В первую вошли люди с полным отсутствием сна — данные участники провели свыше 24 часов без ночного отдыха. Во вторую вкючили тех, кто спал 3 часа за ночь.

Третья состояла из участников, спавших по пять часов каждую ночь на протяжении пяти дней. Четвертая, контрольная, - состояла из тех, кто спал ежедневно по 8 часов.

Участникам после каждой ночи делали МРТ, чтобы сравнить состояние мозга до сна и после. Самые значительные изменения отмечены у людей из первой группы.

Полное недосыпание всего за одну ночь увеличило возраст мозга на 1–2 года. Напротив, возраст мозга при частичном и хроническом ограничении сна не изменился, — говорится в исследовании.

Острая общая потеря сна у молодых участников меняет морфологию мозга в направлении, которое подобно старению. Но эти изменения, подчеркнули ученые, обратимы - с помощью восстановительного сна.