На экраны выходит эротическая премьера с участием Дмитрия Нагиева

В мелодраме «Эскортница» актер снялся в главной роли, он сыграл офицера российских спецслужб.

Запрос на софт-порно у зрителей российских сериалов не падает. Как отмечает КП, сериалы «Содержанки», «Секс. До и после», «Клиника счастья» и другие попытки осмысления половых отношений все еще вызывают интерес.

Дмитрий Нагиев также попытал удачи в этом жанре. Телеведущий, который покинул шоу «Голос», отказался от премии «МУЗ-ТВ», в кино съемок не прекращает. На большие экраны на днях выходит снятая в 2022 году эротическая мелодрама «Эскортница».

Вместе с Нагиевым в картине сыграла Анна Старшенбаум. Для образа актриса заметно похудела и сделала пластику лица.

В основе сценария лежит скандал 2021 года: тогда в сеть попали снимки обнаженных путан на балконе небоскреба в одной из арабских стран. Девушки были задержаны полицией и едва не попали в тюрьму.

Офицера российских спецслужб, «курирующего» бизнес и также не прочь побаловаться с красавицами, и сыграл Дмитрий Нагиев.

Премьера фильма состоится 8 марта.