В США с молотка продали историческое кладбище для чернокожих, общественность обеспокоена

Мемориал-Парк считается уникальным из-за памятника ветеранам, он был основан в 1919 году и является местом последнего упокоения примерно 11 000 человек.

Кладбище Мемориал Парк в Тампе штата Флорида представляет собой историческое место захоронения чернокожих. После смерти владельца кладбища в 2019 году содержание имущества взял на себя город.

Тампа потеряла контроль над кладбищем в январе, когда торговец недвижимостью перекупил его у чиновников на слепом аукционе.

Кладбище Мемориал-Парк было основано в 1919 году и является местом последнего упокоения примерно 11 000 человек, уточнила защитница природы Эйлин Хендерсон из Кладбищенского общества.

Уникальная особенность этого кладбища в том, что оно единственное, где есть специальный памятник чернокожим ветеранам, - сказала Хендерсон. Нет другого кладбища, на котором был бы выделен участок для чернокожих ветеранов.

Хендерсон сказала, что обсуждала с городскими властями планы Тампы в конечном итоге передать ответственность за эту собственность некоммерческой организации, но эти планы так и не осуществились.

Город не ожидал других участников торгов, поскольку объект защищен от застройки и требует постоянного обслуживания, - сказал представитель городской администрации Джон Смит.

И добавил, что город предложил за объект 9 800 долларов, не ожидая, что его перекупят.

Но инвестор в недвижимость Алекс Артеага получил контроль над землей, предложив 18 000 долларов. Он сообщил Tampa Bay Times, что его компания по продаже недвижимости "ищет компанию, которая может справиться" с содержанием кладбища. И хочет продать его - вероятно, с прибылью.

Рыночная стоимость земли по данным оценщика недвижимости в 2020 году составляла 416 000 долларов, сообщила газета Tampa Bay Times.

Город Тампа связался с владельцем по поводу потенциальной покупки у него недвижимости, - сказал Смит. Несмотря ни на что, кладбищу Мемориал Парк всегда будут оказывать уважение, защиту и обслуживание, которых оно заслуживает как историческая достопримечательность.

Территория остается открытой для посещения общественностью. Хотя собственность не может быть застроена под новые здания, остается неясным, сможет ли новый владелец внести изменения: например, продать дополнительные участки или переместить существующие в будущем.