В США с молотка продали историческое кладбище для чернокожих, общественность обеспокоена
Мемориал-Парк считается уникальным из-за памятника ветеранам, он был основан в 1919 году и является местом последнего упокоения примерно 11 000 человек.
Кладбище Мемориал Парк в Тампе штата Флорида представляет собой историческое место захоронения чернокожих. После смерти владельца кладбища в 2019 году содержание имущества взял на себя город.
Тампа потеряла контроль над кладбищем в январе, когда торговец недвижимостью перекупил его у чиновников на слепом аукционе.
Кладбище Мемориал-Парк было основано в 1919 году и является местом последнего упокоения примерно 11 000 человек, уточнила защитница природы Эйлин Хендерсон из Кладбищенского общества.
Уникальная особенность этого кладбища в том, что оно единственное, где есть специальный памятник чернокожим ветеранам, - сказала Хендерсон.
Нет другого кладбища, на котором был бы выделен участок для чернокожих ветеранов.
Хендерсон сказала, что обсуждала с городскими властями планы Тампы в конечном итоге передать ответственность за эту собственность некоммерческой организации, но эти планы так и не осуществились.
Город не ожидал других участников торгов, поскольку объект защищен от застройки и требует постоянного обслуживания, - сказал представитель городской администрации Джон Смит.
И добавил, что город предложил за объект 9 800 долларов, не ожидая, что его перекупят.
Но инвестор в недвижимость Алекс Артеага получил контроль над землей, предложив 18 000 долларов. Он сообщил Tampa Bay Times, что его компания по продаже недвижимости "ищет компанию, которая может справиться" с содержанием кладбища. И хочет продать его - вероятно, с прибылью.
Рыночная стоимость земли по данным оценщика недвижимости в 2020 году составляла 416 000 долларов, сообщила газета Tampa Bay Times.
Город Тампа связался с владельцем по поводу потенциальной покупки у него недвижимости, - сказал Смит.
Несмотря ни на что, кладбищу Мемориал Парк всегда будут оказывать уважение, защиту и обслуживание, которых оно заслуживает как историческая достопримечательность.
Территория остается открытой для посещения общественностью. Хотя собственность не может быть застроена под новые здания, остается неясным, сможет ли новый владелец внести изменения: например, продать дополнительные участки или переместить существующие в будущем.
Опубликовано: Светлана Гарусева