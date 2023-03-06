Пьяная водительница сбила собственного бойфренда

Полицейские из Тарпон-Спрингса (Флорида, США) во время расследования ДТП выяснили, что водительница и жертва инцидента прекрасно знают друг друга.

Кристин Зервос, севшая за руль своего пикапа, сбила собственного бойфренда, который в тот момент ехал на мотоцикле.

Пострадавшего доставили в больницу.

Предстоит выяснить, был ли наезд случайностью или спланированным злобным действием.

Пока известно лишь то, что в момент инцидента Кристин была пьяна, так что именно за вождение автомобиля в нетрезвом виде её и арестовали.