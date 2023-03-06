МО РФ: войска России применили боеприпасы нового поколения в зоне СВО

В Минобороны России рассказали о применении новых боеприпасов российскими войсками в зоне проведения спецоперации.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что российские разведчики установили место дислокации ангара с вооружениями и боеприпасами армии Украины, после чего данный пункт был поражён российскими войсками. В ведомстве отметили, что для ликвидации ангара ВСУ были использованы боеприпасы нового поколения.

Также в Минобороны сообщают, что первым же выстрелом российский боеприпас попал в центр здания, после чего взорвался внутри, уничтожив украинские бронеавтомобили и технику.