Года не прошло: Пугачевой доставили в Израиль заказанную в прошлом апреле барокамеру

Омолаживающий аппарат стоимостью 3 миллиона российских рублей добирался до Примадонны 11 месяцев.

Алла Пугачева весной 2022 года сделала заказ в специализированном магазине медтехники из Владивостока.

Народная артистка СССР приобрела гипербарическую барокамеру, которая стоит 3 миллиона российских рублей, и оплатила ее доставку в Израиль, сообщает Космополитен.

Но ждать заказа певице пришлось почти год. Поставщик объяснил такую задержку тем, менеджер Примадонны сначала не отвечал на звонки курьеров, затем Алла Борисовна уехала из Израиля в Латвию, потом - в Россию.

Сегодня бизнесмен Евгений Никольский сообщил, что омолаживающее оборудование доставлено в израильский дом Пугачевой. Звезда наконец сможет воспользовать покупкой.

Ситуация решена. У нас нет невыполненных обязательств перед Аллой Пугачевой, как клиентом. Срок доставки был незначительно увеличен и занял немногим больше двух месяцев, - сообщил Никольский "Абзацу".

Гипербарическая барокамера - это большая капсула весом более 200 килограммов. Поставщик уточнил, что она проста в использовании, а сеансы в ней помогают укрепить организм и снизить стресс.